Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: la scelta su Zaragoza

Ecco le scelte definitive di Gian Piero Gasperini per la sfida contro la squadra sarda

Vendicare la sconfitta dell’andata e agganciare la Juventus al quarto posto: Gian Piero Gasperini ha deciso a chi affidarsi per la sfida di questa sera. Il pari dei bianconeri contro la Lazio ha offerto un’ottima occasione alla Roma per risalire in classifica.

Senza Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Hermoso e Koné, il tecnico giallorosso ha sciolto gli ultimi dubbi scegliendo questa formazione ufficiale. Ecco la scelta definitiva su Bryan Zaragoza.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane