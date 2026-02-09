La Roma è ormai un ricordo: 40 milioni dallo United

Maxi offerta da Manchester, è lui l’obiettivo principale per la prossima estate

Dopo la telenovela estiva per Jadon Sancho e quella invernale per Joshua Zirkzee, le strade di Manchester United e Roma sono destinate ad incrociarsi ancora anche nei prossimi mesi.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un interesse concreto dei Red Devils per Manu Koné e per Mile Svilar, ma i due pilastri giallorossi non sono gli unici calciatori che chiameranno in causa i due club.

Letteralmente rinato sotto la guida di Michael Carrick, il club inglese ha rinviato alla sessione di luglio l’ingaggio di un centrocampista e di un attaccante e tra i nomi segnati con il circoletto rosso, ci sono anche alcuni obiettivi giallorossi.

Secondo ‘fichajes.net’, infatti, lo United avrebbe messo gli occhi su un vecchio pallino della squadra capitolina: Rocco Reitz. Secondo il sito spagnolo, per battere la concorrenza di altre squadre inglesi e di Borussia Dortmund e Lipsia, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia ben 40 milioni di euro. Una cifra decisamente fuori dalla portata della Roma.