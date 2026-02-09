Serie A, DIRETTA Roma-Cagliari: la cronaca LIVE

Asromalive.it seguirà in tempo reale la partita dello Stadio Olimpico
Rispondere alla vittoria del Napoli, approfittare del pareggio della Juventus e vendicare la sconfitta dell’andata. Con questi presupposti, la Roma ospita il Cagliari nel monday night della ventiquattresima giornata di Serie A.
Una partita da vincere ad ogni costo, visto che con tre punti i giallorossi raggiungerebbero in zona Champions League proprio i bianconeri. Piena emergenza per Gian Piero Gasperini, che dovrà rinunciare a Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Hermoso e Koné. L’unica nota lieta rispetto a Udine è la prima convocazione per il nuovo acquisto Bryan Zaragoza.
In casa sarda, Fabio Pisacane ha perso anche Mina durante gli ultimi allenamenti, che si aggiunge alla lista degli assenti già composta da Belotti, Borrelli, Deiola, Folorunsho e Felici. Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello Stadio Olimpico a partire dalle 20.45.
Formazioni ufficiali Roma-Cagliari
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane
ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova