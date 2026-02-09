Verso Napoli-Roma, da Anguissa a McTominay: il punto sugli infortunati

La vittoria in extremis contro il Genoa ha portato in dote tante polemiche ma anche nuove assenze

Fa ancora discutere il generosissimo rigore concesso al Napoli in casa del Genoa all’ultimo minuto del match. Grazie al penalty di Hojlund, la squadra azzurra ha trovato una vittoria preziosa nella corsa Champions League.

Durante il match, Antonio Conte ha dovuto rinunciare ad altri due giocatori: Scott McTominay per infortunio e Juan Jesus per squalifica. L’assenza dell’ex giallorosso sarà sicura contro la Roma, mentre il centrocampista scozzese potrebbe recuperare e, secondo la Gazzetta dello Sport, saltare solamente l’impegno di Coppa Italia contro il Como.

Saranno invece assenti Anguissa, De Bruyne, David Neres e Giovanni Di Lorenzo, mentre Matteo Politano viaggia verso il pieno recupero per la sfida di domenica 15 febbraio (20.45).