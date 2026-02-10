Ha già detto sì: firma bianconera e addio Roma

Non si sblocca la trattativa per il rinnovo e l’intesa con la big è imminente

Vincente e convincente contro il Cagliari, la Roma tornerà ad allenarsi domani per preparare il big match in casa del Napoli. Impegnato questa sera in Coppa Italia, il club partenopeo punta a recuperare Scott McTominay e Matteo Politano per la sfida di domenica, mentre in casa giallorossa vengono monitorare con attenzione le condizioni di Dybala e Koné.

Fondamentale per la lotta Champions League, la sfida sul rettangolo verde si trasporterà anche sul calciomercato, con gli azzurri che sono interessati ad almeno due dei calciatori in scadenza in casa giallorossa: Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik.

Secondo ‘calciomercato.it’, tuttavia, la dirigenza partenopea sarà costretta ad alzare bandiera bianca, almeno per uno dei due. Stando alle informazioni in possesso della testata online, infatti, il numero 7 romanista avrebbe già detto sì ad un’altra squadra.

Si tratta del Newcastle che dovrà rinforzare la propria mediana in estate. Pellegrini, come detto, avrebbe già promosso un eventuale trasferimento al club bianconero, pronto a battere anche la concorrenza di Inter e Juve per ingaggiare il calciatore a parametro zero.