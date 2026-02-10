L’agente di Vergara infiamma Napoli-Roma: frecciata a Gasperini

Il rigore in pieno recupero che ha dato la vittoria ai partenopei contro il Genoa fa ancora discutere

L’operato di arbitri e VAR nell’ultimo weekend di Serie A ha alimentato il fuoco delle polemiche attorno al campionato italiano, con tanto di botta e risposta tra Luciano Spalletti e l’AIA dopo la sfida tra Juventus e Lazio.

A tenere banco è, soprattutto, il rigore assegnato in pieno recupero al Napoli contro il Genoa, per un leggero tocco di Cornet sul piede di Vergara. Un episodio che ha fatto arrabbiare Daniele De Rossi, appoggiato anche da Gasperini:

“La penso esattamente come Daniele – le parole di Gasp alla vigilia del Cagliari – questo calcio non ci piace e non piace nemmeno al pubblico. Ci sono cartellini strani e rigori che il pubblico non vede. I giocatori si mettono subito le mani in faccia e ci sono squadre che hanno persone che arrivano dal mondo arbitrale che insegnano ai calciatori come buttarsi e come rimanere in terra se vengono toccati”.

Una presa di posizione, quella dell’allenatore della Roma, che non è andata giù all’agente di Antonio Vergara, Mario Giuffredi, che ha attaccato Gasp a ‘Radio Crc’: “Le persone parlano a secondo della convenienze. Anche a Gasperini sarà capitato di avere un giocatore che si prende i rigori e poi magari non erano così. Questo fa parte da sempre del mondo del calcio”.

“Oggi simulare in campo con tutte le tecnologie a disposizione è difficile. Se uno vuole fare casino a seconda di come gli fa comodo, lo può fare in qualsiasi momento. Noi, però, dobbiamo essere distanti da questo e non dargli peso. Forse, il regolamento non valeva per il Napoli perché ha vinto al 92esimo”.