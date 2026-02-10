Ritorno a metà per Totti: ecco il ruolo offerto dalla Roma

Arriva un aggiornamento a sorpresa sulla trattativa tra il Dieci e il club giallorosso
Ormai da giorni, il possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma è diventato uno degli argomenti più caldi in Italia. Nelle scorse ore, vi abbiamo riportato le voci su un accordo economico già raggiunto, ma l’ultimo aggiornamento giunto in redazione riguarda il ruolo dello storico Capitano.
Nel weekend si era parlato di una possibile veste da direttore tecnico, mentre sono di questa mattina le notizie riguardanti un ruolo alla Javier Zanetti, attuale vicepresidente dell’Inter.
Ora, ai microfoni di Manà Manà Sport, Piero Torri ha fornito un nuovo aggiornamento sullo stato dell’arte. Secondo il giornalista de La Repubblica, infatti, per favorire un graduale rientro nella dirigenza del club, i Friedkin avrebbero proposto al Dieci un ruolo di consulente esterno della società giallorossa.
Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, a partire dal legame commerciale tra Francesco Totti e una nota piattaforma di scommesse.