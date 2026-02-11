Cinquanta milioni per Wesley: maxi offerta alla Roma

Continuano a rincorrersi le voci sull’esterno brasiliano arrivato dal Flamengo in estate

Tra le molte certezze della Roma nella prima metà della stagione, è davvero impossibile non annoverare Wesley. Arrivato nella capitale per 25 milioni di euro più bonus, l’ex Flamengo non ha subito troppo il salto nel calcio europeo, divenendo subito un punto fermo per Gian Piero Gasperini, ma anche per Carlo Ancelotti in Brasile.

Ventinove presenze, tre gol e un assist: è questo il bottino raggiunto dal 22enne in maglia giallorossa. Un biglietto da visita niente male, che non sta passando inosservato tra le big italiane ed europee. Accostato in Serie A all’Inter, nella giornata di ieri il 43 giallorosso è stato avvicinato al Real Madrid, ma le ultime indiscrezioni parlano di un potente ritorno di fiamma in Premier League.

Secondo ‘netfla.com.br’, infatti, il Manchester City sarebbe pronto a tornare alla carica dopo la trattativa fallita prima del Mondiale per Club. Stando alle fonti in possesso del sito brasiliano, i Citizens stanno preparando un’offerta da 50 milioni di euro per la Roma.

Una cifra sostanziosa, che consentirebbe ai giallorossi di piazzare una plusvalenza clamorosa in un solo anno, visto che nelle casse entrerebbe praticamente il doppio di quanto speso la scorsa estate, bonus esclusi.