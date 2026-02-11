Dall’Argentina: “Dybala ha rifiutato il rinnovo con la Roma, ecco la cifra”

I media sudamericani non hanno dubbi, la Joya ha già deciso cosa fare del suo futuro

Nel giorno del suo rientro in gruppo dopo l’infiammazione al ginocchio, Paulo Dybala è finito nuovamente al centro delle cronache del calciomercato, soprattutto in Sudamerica. Quotidiani, radio e siti argentini sono ormai da mesi concentrati sul possibile approdo del Campione del Mondo al Boca Juniors.

Indiscrezioni, suggestioni e notizie si susseguono senza soluzione di continuità e l’ultimo aggiornamento ha davvero del clamoroso. Secondo il giornalista Fernando Czyz, il numero 21 giallorosso avrebbe già preso una decisione definitiva sul suo futuro.

“I dirigenti della Roma hanno chiesto personalmente all’attaccante argentino Paulo Dybala di ridurre il suo stipendio mensile, che è elevato, a una cifra di circa 2 milioni di euro all’anno – ha esordito al programma “Doble Amarilla” su DSports Radio – Il giocatore ha compreso la situazione, ma ha detto di no”.

“Dybala ha preso una decisione chiave sul suo futuro, la dirigenza della Roma gli ha offerto di prolungare il contratto nel calcio italiano, ma la ‘Joya’ ha ringraziato per l’interesse e ha rifiutato. Lui ha espresso chiaramente la sua intenzione di giocare nel Boca Juniors a partire da giugno“. Informazioni esplosive che, ovviamente, vanno prese con il beneficio d’inventario.

Secondo le informazioni in nostro possesso, se è vero che la Roma prenderà in considerazione un eventuale rinnovo solo in caso di una riduzione importante dell’ingaggio, ad oggi non risultano trattative chiuse o decisioni definitive dall’una o dall’altra parte. Il club sta valutando ancora se e quali cifre offrire in base al rendimento dei giocatori in scadenza nelle prossime settimane.