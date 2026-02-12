Dopo il Napoli arriva la Roma: addio Como

Il club giallorosso monitora uno dei primi grandi acquisti promosso da Cesc Fabregas

Ormai lo hanno capito anche i muri: chi nutre ambizioni europee importanti dovrà fare i conti anche con il Como. Sesta in classifica a solo tre punti di distacco da Juventus e Roma, la squadra lombarda ieri ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia ai calci di rigore.

Una vera e propria impresa che ha regalato il pass per le semifinali contro l’Inter. Anche in questa stagione, Cesc Fabregas ha messo in mostra diversi talenti, ma rispetto all’anno scorso, ci sono alcuni calciatori che hanno perso un po’ di protagonismo.

Uno di questi, secondo quanto appreso da Asromalive.it, è finito proprio sul taccuino di Napoli e Roma, che domenica sera si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona, a caccia di punti importanti per la lotta Champions League.

Titolare nella sfida di ieri contro i partenopei, Maxence Caqueret ha disputato solamente 844 minuti in campionato, dove è partito titolare solo in 10 partite. Incoraggiati da questo scarso minutaggio del centrocampista 25enne, diversi club hanno iniziato a chiedere informazioni, comprese le due squadre italiane sopra citate.

Il Como, dal canto suo, non esclude una cessione dell’ex Lione, a patto che la stessa non provochi una minusvalenza a bilancio. In caso di qualificazione europea, d’altronde, i lariani saranno costretti a rispettare i parametri del fair play finanziario dell’UEFA.