Il Real Madrid ha scelto Wesley: l’offerta alla Roma è ridicola

Esploso subito in giallorosso, il brasiliano ha attirato le attenzioni di numerose big europee

Più di un mese fa, vi avevamo raccontato come le prestazioni di Wesley non stessero passando inosservate in Europa. Nelle scorse ore, la stampa brasiliana ha parlato di un ritorno di fiamma per il brasiliano del Manchester City, pronto ad offrire 50 milioni di euro alla Roma.

Una cifra elevata che, tuttavia, potrebbe non bastare per convincere i giallorossi. Tra parte fissa e bonus, Frederic Massara in estate ha trovato un accordo da 30 milioni di euro complessivi con il Flamengo e a Trigoria ritengono che il valore del nazionale brasiliano sia almeno raddoppiato.

Ma il City non è l’unico top club europeo che ha preso appunti sul rendimento del 22enne di Açailândia. Autore di tre gol e un assist in stagione, Wesley è sul taccuino di altri club di Premier League, dell’Inter e del Real Madrid.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi Defensa Central fornisce maggiori aggiornamenti sull’interesse dei Blancos per il 43 giallorosso. Secondo il sito iberico, il capo scout dei Merengues, Juni Calafat, avrebbe messo il nome dell’ex Fla in cima alla lista dei potenziali eredi di Carvajal.

Il Real, tuttavia, difficilmente riuscirà a convincere la Roma, visto che la fonte sopra citata parla di una cifra decisamente lontana dalle valutazioni della dirigenza giallorossa. Stando al sito, infatti. il club iberico sarebbe pronto a stanziare un budget di soli 35 milioni di euro per l’esterno della Roma.