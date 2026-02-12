La Roma infiamma Inter-Juventus: non solo Celik

Il derby d’Italia si accende anche in sede di calciomercato e i giallorossi saranno decisivi

Casus belli per molte coppie, il derby d’Italia di San Valentino è, come di consueto, una delle partite più attese della stagione. Da una parte c’è l’Inter che vuole allungare in testa alla classifica, dall’altra la Juventus che con un’eventuale vittoria metterà ancora più pepe alla lotta Champions a 24 ore da Napoli-Roma.

Rivali acerrimi in campo, bianconeri e nerazzurri sono pronti a darsi battaglia anche in sede di calciomercato e la Roma può fare da arbitro nel ring. Ormai da settimane, infatti, si parla di una sfida per Zeki Celik. L’esterno turco ha rifiutato l’offerta da 2,8 milioni per il rinnovo, chiedendo una cifra vicina ai 4 milioni.

Le due big italiane sono vigili sul tema, pronte a battagliare anche con il Napoli nel caso in cui la fumata nera per il prolungamento in giallorosso dovesse diventare definitiva. L’ex Lille non è tuttavia l’unico romanista conteso da torinesi e milanesi.

Entrambi i club, infatti, monitorano anche la situazione di Lorenzo Pellegrini. In scadenza anche lui il prossimo 30 giugno, il numero 7 della Roma dovrà accettare una riduzione di almeno il 50% dell’ingaggio per prolungare il matrimonio capitolino.