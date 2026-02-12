Lo prendono al posto di Svilar: 57 milioni di euro

Il portierone della Roma è già un ricordo: il nuovo numero uno arriva dalla Premier

Se la Roma è in piena lotta per la Champions League e ha gli stessi punti della Juventus, lo deve anche a Mile Svilar autore di parate importanti e molto spesso decisive nei tanti match vinti dai giallorossi.

Dopo un lungo tira e molla con i suoi agenti, anche grazie all’intervento di Claudio Ranieri la scorsa estate si è sbloccata la trattativa per il rinnovo di contratto. In scadenza il 30 giugno del 2030, il 26enne si è confermato come uno dei migliori portieri al mondo.

Le sue grandi prestazioni non stanno passando inosservate e in passato vi abbiamo raccontato dell’interesse di diverse squadre di Premier League. L’ex Benfica non piace solamente in Inghilterra, visto che in Germania si è parlato di lui come potenziale erede di Bayern Monaco.

Secondo Team Talk, tuttavia, sia i tedeschi che il Chelsea hanno un altro nome in cima alla lista dei desideri per l’estate: Bart Verbruggen. Il Brighton non chiude alla cessione del 23enne olandese, ma chiede 50 milioni di sterline (57,4 milioni di euro) ai club interessati. Due pretendenti in meno per Svilar e, dunque, due minacce in meno per la Roma e per i suoi tifosi.