Non solo Palestra: doppietta italiana per la Roma

La squadra giallorossa vuole rinforzare le fasce in vista della prossima stagione

Al termine della sfida contro il Cagliari, l’affettuoso colloquio a fine partita tra Gian Piero Gasperini e Marco Palestra non è certamente passato inosservato. A qualche tifoso giallorosso è ritornata in mente la chiacchierata tra Paulo Dybala e José Mourinho dopo un Roma-Juve e in molti auspicano lo stesso epilogo e sperano di vedere l’esterno con la maglia romanista il prossimo anno.

Partiamo con due certezze: uno, la Roma è stata una delle prime squadre ad interessarsi al ragazzo, presentando un’offerta ufficiale addirittura nel gennaio del 2025, quando Gasp era ancora sulla panchina dell’Atalanta e non era nemmeno iniziato il corteggiamento giallorosso nei suoi confronti; due, il prezzo (tra i 30 e i 40 milioni) e la concorrenza (Inter, Juventus e squadre di Premier) rappresentano un ostacolo non indifferente per Frederic Massara.

A Trigoria tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, non hanno ancora alzato bandiera bianca per il giocatore attualmente al Cagliari e continuano a monitorare anche un altro giocatore atalantino: Lorenzo Bernasconi.

A gennaio, la Dea ha rifiutato un’offerta giallorossa da 15 milioni di euro, ma la Roma non ha nessuna intenzione di mollare la presa e in estate tornerà alla carica per il 22enne, molto apprezzato sia da Gasperini, sia dallo staff dirigenziale.