Inter-Juve è già finita: Zeki Celik ha scelto il prossimo club

di

Alla vigilia del derby d’Italia, giungono aggiornamenti importanti sul difensore della Roma, in scadenza a giugno

Rinato dapprima come terzo di destra con Claudio Ranieri e poi come esterno a tutta fascia con Gian Piero Gasperini, Zeki Celik ha riscattato nell’ultimo anno una carriera fino ad allora anonima con la maglia della Roma.

Zeki Celik contrasta l'avversario
Inter-Juve è già finita: Zeki Celik ha scelto il prossimo club (Ansa Foto) – asromalive.it

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, il difensore turco ha rifiutato la proposta giallorossa da circa 2,8 milioni di euro, chiedendo tra i 3,5 e i 4 milioni per rinnovare con il club capitolino. Una cifra che sia i Friedkin che Frederic Massara non ritengono in linea con la spending review messa in atto a Trigoria.

Già da mesi, vi abbiamo anticipato di un possibile derby d’Italia tra Inter e Juve per l’ex Lille. Una notizia che di recente è stata confermata da diversi organi di stampa. Ora, dalla Turchia, arriva un ulteriore aggiornamento sul futuro di Celik.

Ekrem Konur conferma, infatti, il duello tra nerazzurri e bianconeri per il 19 giallorosso, sottolineando che la squadra in pole assoluta in questo momento è proprio la Juventus. Il giocatore, dal canto suo, ha già aperto all’addio alla Capitale.

