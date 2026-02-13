Inter-Juve è già finita: Zeki Celik ha scelto il prossimo club

Alla vigilia del derby d’Italia, giungono aggiornamenti importanti sul difensore della Roma, in scadenza a giugno

Rinato dapprima come terzo di destra con Claudio Ranieri e poi come esterno a tutta fascia con Gian Piero Gasperini, Zeki Celik ha riscattato nell’ultimo anno una carriera fino ad allora anonima con la maglia della Roma.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, il difensore turco ha rifiutato la proposta giallorossa da circa 2,8 milioni di euro, chiedendo tra i 3,5 e i 4 milioni per rinnovare con il club capitolino. Una cifra che sia i Friedkin che Frederic Massara non ritengono in linea con la spending review messa in atto a Trigoria.

Già da mesi, vi abbiamo anticipato di un possibile derby d’Italia tra Inter e Juve per l’ex Lille. Una notizia che di recente è stata confermata da diversi organi di stampa. Ora, dalla Turchia, arriva un ulteriore aggiornamento sul futuro di Celik.

Ekrem Konur conferma, infatti, il duello tra nerazzurri e bianconeri per il 19 giallorosso, sottolineando che la squadra in pole assoluta in questo momento è proprio la Juventus. Il giocatore, dal canto suo, ha già aperto all’addio alla Capitale.