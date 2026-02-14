L’Inter non molla Koné, ci risiamo: nuovo scambio sul piatto

Il francese della Roma resta nei radar dell’Inter che vogliono sfruttare il momento propizio: via alla maxi trattativa?

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Roma continua ad essere quello di Manu Koné. Il centrocampista francese, punto fermo dello scacchiere di Gasperini, ha una valore di mercato che si attesta sui 55-60 milioni di euro. Soldi che, fino a questo momento, al netto delle tante voci rincorsesi, nessun club è arrivato a mettere sul tavolo.

Assolutamente non disposta a scendere al di sotto di quest’asticella, i Friedkin non vogliono fare sconti. Per strappare Koné ai giallorossi servirà una proposta folle tale da far tremare “le vene e i polsi”: offerta lontana anni luce da quella con la quale l’Inter avrebbe intenzione di stuzzicare la Roma.

Come riferito da l’interista.it, Marotta e Ausilio sarebbero pronti a ritornare alla carica per il gioiello transalpino mettendo sul tavolo il cartellino di Frattesi per abbassare la parte cash. Un incrocio di idee ancora tutto da verificare ma che, ribadiamolo, la Roma aveva già bocciato solo qualche mese fa.

Sebbene resti un profilo giudicato interessante per le idee tattiche di Gasperini, infatti, Frattesi non è il primo nome nella lista dei desideri dei capitolini almeno nell’immediato.

A fare la differenza potrebbe essere semmai la base cash che i meneghini sarebbero pronti ad investire, fermo restando che la linea intransigente della Roma è destinata a non essere rivalutata nei prossimi mesi. Staremo a vedere cosa succederà.