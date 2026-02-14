Napoli-Roma, Dybala out dai convocati: il motivo dell’assenza

Al “Maradona” non sarà presente l’attaccante argentino: ecco tutti i dettagli a poche ore dal match

Si appresta a concludersi con un’altra, clamorosa novità la tappa di avvicinamento della Roma alla super sfida del “Maradona” contro il Napoli. Paulo Dybala, infatti, non figurerà nella lista dei convocati che partiranno alla volta del capoluogo campano.

L’argentino ha infatti sentito nuovamente dolore al ginocchio, a qualche ora di distanza dalle parole di Gasperini che aveva disseminato segnali di apertura importanti in merito alla sua presenza. Ed invece il riacutizzarsi del problema che aveva frenato la “Joya” fino alla scorsa settimana ha imposto prudenza allo staff medico giallorosso.

Assenza pesante per Gasperini che sarà chiamato a rimodulare un attacco nel quale potrebbe agire da interprete protagonista Matias Soulé. Sia pur non al meglio, l’ex Frosinone e Juventus sarà disponibile; da capirne, però, il minutaggio visto l’insistente problema di pubalgia con il quale l’esterno offensivo argentino deve fare i conti da qualche settimana.