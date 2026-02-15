Espulsione Kalulu, comunicato choc dell’AIA dopo Inter-Juve

L’AIA prende posizione dopo il clamoroso abbaglio dell’arbitro La Penna nel Derby d’Italia

Furiosi sia a fine tempo che nel post partita, Damien Comolli e Giorgio Chiellini non hanno digerito l’espulsione di Pierre Kalulu, arrivata dopo una seconda ammonizione per un fallo inesistente. La Juve ha perso il derby d’Italia contro l’Inter per 3 a 2 e quell’episodio ha messo ancora in evidenza le falle di un protocollo VAR che non consente di intervenire sui secondi gialli, nemmeno in caso di evidente errore.

“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”, ha esordito Gianluca Rocchi ai microfoni dell’Ansa.

Il designatore arbitrale ha poi puntato il dito contro il comportamento di Bastoni e dei calciatori in generale. “La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nonostante il comportamento scorretto di Bastoni, l’AIA fermerà comunque l’arbitro Federico La Penna, anche se non si sa ancora la durata dello stop.