Napoli-Roma, non solo Dybala out: allarme Gasperini

Rifinitura amara per l’allenatore giallorosso, serve un miracolo per vedere il big in campo

Questa sera allo Stadio Maradona, Napoli e Roma si sfideranno nello scontro diretto per la Champions League. Di fronte, ci saranno due tra le squadre maggiormente colpite dall’emergenza infortuni e le ultime ore si stanno rivelando un incubo per Gian Piero Gasperini.

Nella giornata di ieri, Paulo Dybala ha alzato bandiera bianca per l’infiammazione al ginocchio accusata circa un mese fa. Una doccia gelata per Gasp, che in attacco non ha ancora recuperato, oltre al lungo degente Dovbyk, nemmeno Ferguson ed El Shaarawy.

Dalla rifinitura di stamattina, secondo il Romanista non sono arrivate buone indicazioni nemmeno da Matias Soulé. Secondo il quotidiano capitolino, l’argentino avverte ancora dolore per la pubalgia e le chances di vederlo in campo dal primo minuto sono quasi nulle. In caso di forfait definitivo, in attacco dovrebbe partire titolare per la prima volta Bryan Zaragoza.