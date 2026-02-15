Serie A, DIRETTA Napoli-Roma: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sul big match della venticinquesima giornata di Serie A

Dopo la sconfitta della Juventus, con tanto di polemiche arbitrali per l’espulsione di Kalulu per doppia ammonizione, la Roma ha una motivazione in più per interrompere il tabù dei big match e tentare l’impresa in casa del Napoli.

Una sfida molto importante per la corsa alla qualificazione in Champions League, pesantemente condizionata dagli infortuni, da una parte e dall’altra. Tra ieri e stamattina, Gian Piero Gasperini ha ricevuto i verdetti definitivi su Dybala e Soulé e anche per questo ieri non è stata diramata la lista dei convocati.

Una strategia identica a quella di Antonio Conte che, tuttavia, non dirama mai l’elenco dei disponibili prima del match, a differenza dei giallorossi che sono soliti pubblicarla sulle proprie piattaforme ufficiali. Asromalive.it seguirà la partita dello Stadio Maradona in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Roma

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte

ROMA (3-4-2-1):Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como