Bufera Inter-Juventus, prova TV e squalifica di 2 mesi: come stanno le cose

Pesanti strascichi disciplinari dopo il derby d’Italia di sabato scorso
Continua a far parlare di sé il Derby d’Italia Inter-Juventus. Condizionata dall’errore di Federico La Penna, riconosciuto anche dall’AIA, che ha espulso per doppia ammonizione Pierre Kalulu per un fallo inesistente su Alessandro Bastoni, la partita verrà analizzata ai raggi X dal Procuratore Federale.
Partiamo dal difensore nerazzurro. Sui social e nei salotti televisivi in molti hanno invocato il ricorso alla prova TV per squalificare il calciatore, ma l’episodio in questione non rientra nella casistica che prevede l’applicazione di tale strumento.
A rischiare sono, invece, i dirigenti della Juventus, rei di aver affrontato l’arbitro a muso duro al rientro negli spogliatoi all’intervallo. Alcune immagini sono state trasmesse anche in TV, ma il procuratore analizzerà anche i referti su quanto accaduto all’interno del tunnel, lontano dalle telecamere.
Regolamento alla mano, Giorgio Chiellini potrebbe subire una o due giornate di squalifica, mentre Damien Comolli rischia l’inibizione di due mesi “per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara” (articolo 35).