Roma, infortunio Wesley: l’annuncio sul web

L’esterno brasiliano si è fatto male nell’azione che ha portato il rigore a favore dei giallorossi
Tra i migliori in campo anche in uno stadio difficile come il Maradona, Wesley ha dato un grande contributo alla Roma, conquistandosi il rigore del momentaneo 1-2 con una fuga irresistibile sulla fascia sinistra e costringendo Rrahmani al fallo.
Toccato duro alla caviglia, il brasiliano contro il Napoli ha subito un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra, ma dopo i primi controlli, ci ha pensato il diretto interessato a rassicurare i tifosi romanisti tramite una storia su instagram. “Ringraziando Dio, nulla di grave. Grazie a tutti per i messaggi”.