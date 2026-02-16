Vi ha detto Malen: due club di Serie A battuti dalla Roma a gennaio

L’attaccante olandese aveva diversi estimatori in sede di calciomercato, i giallorossi lo riscatteranno sicuramente

Cinque gol in cinque partite, due doppiette, di cui una allo Stadio Maradona, e prestazioni sempre convincenti. A un mese esatto dal suo arrivo, Donyell Malen è già diventato un elemento imprescindibile per la Roma e uno degli acquisti più pagati dai fantallenatori durante l’asta di riparazione.

Arrivato dall’Aston Villa con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto (25 milioni), il 27enne sarà totalmente giallorosso al verificarsi di due condizioni: qualificazione in Champions o Europa League e collezionare almeno il 50% delle presenze da 45 minuti.

A prescindere da tutto, a Trigoria c’è la volontà di acquistare a titolo definitivo Malen, senza se e senza ma. Da tempo i tifosi giallorossi non ammiravano un attaccante così concreto e cattivo nelle conclusioni in porta e l’ex Borussia ha davvero fatto breccia nei cuori dei sostenitori, ma anche nelle convinzioni tecnico-tattiche di Gian Piero Gasperini.

La Roma non se lo lascerà scappare anche perché a gennaio è riuscita a battere la concorrenza di due dirette competitor nella lotta alla Champions League: Juventus e Napoli. Entrambi i club erano alla ricerca di un nuovo attaccante, ma, a differenza dei giallorossi, non potevano garantire l’obbligo di riscatto alla società di Birmingham. E ora, è proprio grazie ai gol del tulipano se i giallorossi sono in piena corsa per la Champions.