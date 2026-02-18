Infortunio Bremer, l’esito degli esami: il verdetto su Roma-Juve

Il difensore brasiliano si è fermato ieri contro il Galatasaray e ha svolto gli esami strumentali oggi

Dopo la disfatta di ieri contro il Galatasaray, la Juventus ha iniziato a preparare la sfida del weekend contro il Como senza Gleison Bremer. Uscito nel corso del primo tempo della sfida di Champions League per un fastidio al flessore della coscia destra, il difensore brasiliano si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali.

L’esito dei controlli effettuati allo Juventus Medical hanno dato esito negativo, non rilevando alcuna lesione muscolare. Le condizioni di Bremer verranno valutate di giorno in giorno, ma l’allarme sembra rientrato, almeno per quanto riguarda il ritorno dei playoff di Champions League e la sfida contro la Roma del primo marzo.