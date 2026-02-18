Rinnovo Dybala con lo sconto: la Roma ha preso la decisione finale

Il contratto della Joya è in scadenza il 30 giugno del 2026, la dirigenza ha deciso

Rientrato in gruppo alla fine della scorsa settimana, Paulo Dybala ha poi deciso di alzare bandiera bianca per la sfida contro il Napoli, lasciando la Roma in piena emergenza in attacco. L’attaccante argentino ha avvertito nuovamente dolore al ginocchio infiammato e dai prossimi allenamenti si capirà se tornerà a disposizione contro la Cremonese o contro la Juventus.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, tramite i suoi procuratori la Joya continua a lanciare segnali di apertura al rinnovo con taglio dello stipendio, ma cosa ne pensano a Trigoria? Gian Piero Gasperini stravede per il giocatore e lo ha dimostrato mandandolo in campo come titolare ogni volta (poche) che lo ha avuto a disposizione al 100%.

Il club, invece, deve fare i conti con il bilancio e, secondo La Repubblica, ad oggi considera chiusa l’avventura di Dybala in giallorosso. Il dossier rinnovo non è stato ancora aperto e “difficilmente si aprirà da qui a fine stagione”.