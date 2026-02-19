Calciomercato Roma, Robinio Vaz via subito

Indiscrezione importante sul giovane attaccante giallorosso arrivato a gennaio

Protagonista di un recupero lampo dopo l’infortunio al polpaccio, complice anche l’assenza di Evan Ferguson, Robinio Vaz è diventato il primo cambio in attacco per Gian Piero Gasperini. Acquistato a gennaio per circa 25 milioni di euro bonus inclusi, l’attaccante francese non ha fatto ancora vedere grandi cose in giallorosso.

Catapultato in una nuova realtà e in un nuovo Paese a 19 anni, l’ex Marsiglia va seguito con pazienza e senza fretta, ma c’è chi parla già di un possibile addio alla Roma durante il prossimo claciomercato estivo.

Secondo Il Corriere della Sera, infatti, in casa giallorossa sta già emergendo l’ipotesi di mandare il calciatore a giocare in prestito la prossima estate. Tra contratti in scadenza (El Shaarawy e Dybala), rientri dal prestito (Ferguson e forse Zaragoza e Venturino) e cessioni inevitabili (Dovbyk), l’attacco romanista subirà una nuova rivoluzione a giugno.