Diretta streaming Roma-Cremonese, diffidati e formazioni: tutte le info

La squadra giallorossa scenderà in campo domenica 22 febbraio alle 20.45

In attesa di capire chi sarà regolarmente a disposizione, la Roma continua la preparazione in vista della sfida dello Stadio Olimpico contro la Cremonese. Una sfida da vincere assolutamente per arrivare al meglio allo scontro diretto della prossima settimana contro la Juventus.

In programma domenica 22 febbraio alle 20.45, la partita verrà trasmessa in esclusiva e in diretta streaming sull’app di DAZN, in Tv oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. Per chi ha sottoscritto l’implementazione dell’abbonamento Sky, potrà vedere il match anche sul canale 214 dell’emittente satellitare.

Probabili formazioni Roma-Cremonese e diffidati

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

ARBITRO: Di Bello della sezione di Brindisi

DIFFIDATI: Mancini, Ndicka e Wesley (R); Terracciano e Vardy (C)