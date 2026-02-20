La Juve ha chiamato Gravina: richiesta choc alla FIGC

Ha del clamoroso l’ultima indiscrezione arrivata a pochi giorni dalla sfida contro la Roma

In programma domenica primo marzo alle 20.45, lo scontro diretto tra Roma-Juventus sarà più che in altre occasioni sotto la lente d’ingrandimento dal punto di vista arbitrale. Dopo l’espulsione ingiusta di Kalulu contro l’Inter, una levata di scudi mediatica si è alzata a tutela dei bianconeri.

In molti tra i tifosi giallorossi temono una compensazione proprio nella sfida dello Stadio Olimpico e non sono certo passate inosservate le notizie sulle telefonate della Juve al presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

In tal senso, stanno suscitando molto scalpore le ultime indiscrezioni riportate da Sky e Sport Mediaset. Visto che il ricorso per togliere la squalifica a Kalulu non è stata accolto, il club bianconero avrebbe chiesto la grazia direttamente al presidente Gravina per poter utilizzare il francese domani contro il Como.

Nell’aprile del 2023, lo stesso Gravina decise di concedere la grazia a Romelu Lukaku, espulso per doppia ammonizione dopo aver subito i cori razzisti della tifoseria bianconera. In quell’occasione, però, l’iniziativa venne presa direttamente dal presidente federale.