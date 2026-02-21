Borsa del ghiaccio sul polpaccio per Yildiz: cosa è successo

La squadra bianconera ha perso in casa contro il Como e il turco è uscito per un problema fisico

La Juventus ha perso per 0-2 in casa contro il Como, offrendo un assist incredibile alla Roma, obbligata a vincere domani contro la Cremonese per portarsi a quatto punti di vantaggio sui bianconeri.

Una partita giocata malissimo dalla squadra allenata da Luciano Spalletti, che ha perso anche Manuel Locatelli, ammonito e diffidato, per il big match di domenica primo marzo.

Il tecnico toscano dovrà valutare anche le condizioni di Kenan Yildiz, uscito a pochi minuti dal fischio finale. Accomodatosi in panchina, il 10 juventino ha dovuto tenere la borsa del ghiaccio sul polpaccio sinistro per una forte botta.

. Le sue condizioni non sembrano tuttavia allarmanti.