Spalletti nei guai, UFFICIALE: salta Roma-Juventus

Il tecnico bianconero perde pedine importanti in vista del big match del primo marzo all’Olimpico

In campo contro il Como dopo le due esiziali sconfitte contro Inter e Galatasaray, la Juventus è attesa da due impegni di fondamentale importanza la prossima settimana: il ritorno dei playoff di Champions League e lo scontro diretto contro la Roma di domenica primo marzo.

Una sfida fondamentale, che Luciano Spalletti dovrà affrontare senza uno dei suoi pilastri. Durante la sfida contro i lariani, infatti, Manuel Locatelli è stato ammonito per un brutto fallo su Kempf.

Il numero 5 della squadra bianconera era diffidato e non parteciperà alla trasferta nella Capitale insieme ai suoi compagni di squadra.