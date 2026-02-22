Conte lo soffia alla Roma: comunicazione improvvisa

Il Napoli osserva l’evolversi della situazione, pronta a sfruttare a suo vantaggio i margini di manovra: la situazione

Parola al campo, con l’importantissima sfida contro la Cremonese dalle quali Gasperini si aspetta continuità di prestazione e soprattutto di risultati, ma non solo. Gli ultimi giorni – di fatto – sono stati caratterizzati in modo sempre più frenetico dalle indiscrezioni sui possibili affari ancora in essere.

Un doppio binario che la Roma tiene vivo non solo sul fronte entrate ma anche su quello uscite. In tal senso, uno dei profili più chiacchierati continua ad essere quello di Zeki Celik, finito al centro di un mosaico le cui tessere non sono state ancora incastrate. Facciamo ordine.

Benché per il nazionale turco Massara abbia avanzato una proposta di rinnovo, la trattativa per il possibile prolungamento risultato sostanzialmente ferme. Le richieste del ragazzo – nell’ordine dei quattro milioni di euro a stagione – hanno irrigidito gli uomini mercato della Roma che al momento non sono intenzionati a rilanciare.

Nei giorni scorsi aveva preso quota l’ipotesi di un accordo ormai blindato tra Celik e Juventus. Ipotesi non solo smentita seccamente dal suo entourage, ma rimodulata anche da Fabrizio Romano. Secondo l’esperto di mercato, infatti, i bianconeri dovranno guardarsi da altri club italiani come Napoli e Inter, pronti a fare irruzione nella trattativa.

Di seguito l’intervento di Romano in un video pubblicato su YouTube: “Non mi risulta che la Juve abbia bloccato Celik: sicuramente ne sta valutando l’ipotesi visto che i bianconeri dovranno rinforzarsi in quel ruolo. Tuttavia, anche Inter e Napoli si sono informate con dei contatti diretti con gli agenti così come alcune squadre di Premier”. Tutti i nodi verranno al pettine.