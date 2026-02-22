Incontro decisivo per la firma: scossone Vlahovic in Serie A

Il summit può imprimere la svolta tanto attesa per il futuro del serbo: ecco le carte sul tavolo

Accostato in tempi non sospetti anche alla Roma, Dusan Vlahovic non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. A differenza di qualche settimana fa, però, il centravanti serbo di proprietà della Juventus ha molte più chances di rinnovare il suo contratto con la “Vecchia Signora” in scadenza il prossimo giugno.

Dopo aver cominciato la fase di riatletizzazione in vista di un rientro in campo che si preannuncia decisivo per le sorti della compagine di Spalletti, il classe 2000 sarà verosimilmente al centro di dinamiche di mercato che si preannunciano roventi.

Viste le deludenti prestazioni fornite da David e Openda, i bianconeri non hanno chiuso la porta alla permanenza del serbo che però continua ad essere legata anche ad altri fattori. Come rivelato da Luca Momblano, infatti, Luciano Spalletti starebbe ricoprendo un ruolo tutt’altro che banale nell’opera di persuasione del suo attaccante.

Coccolato dal tecnico di Certaldo – il cui futuro però è chiaramente subordinato ai risultati del campo – Vlahovic si sentirebbe parte integrante del progetto tecnico della Juventus. Tema, quest’ultimo, che sarà chiaramente messo sul tavolo negoziale in occasione del summit in programma nelle prossime settimane tra Ristic – agente del serbo – e gli uomini mercato della “Vecchia Signora”.

D’altro canto la posizione di Comolli resta intransigente: l’eventuale rinnovo si chiuderebbe solo a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite dall’ex bomber della Fiorentina. L’idea della Juve sarebbe quella di proporre al suo centravanti un pluriennale in linea con la nuova politica aziendale e inferiore all’ingaggio di Yildiz: la partita resta aperta.