La Roma cancella lo scambio col Milan: bomba Kean

Arrivano nuove voci sull’interesse per il bomber della Fiorentina

L’arrivo di Donyell Malen a gennaio rappresenta una sicurezza per la Roma del presente e del futuro, ma in estate il reparto avanzato giallorosso avrà bisogno di una nuova rivoluzione tra arrivi e partenze.

Complici i mancati rinnovi di Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala, il mancato riscatto di Evan Ferguson, la cessione inevitabile di Artem Dovbyk e l’eventuale cessione in prestito di Robinio Vaz, Frederic Massara o chi per lui avrà un bel da fare con gli attaccanti.

Anche per questo, a Trigoria continuano ad essere valutati dossier offensivi in vista della prossima stagione e nelle ultime ore Ekrem Konur ha parlato anche di un possibile ritorno di fiamma per Moise Kean.

L’attaccante della Fiorentina piace da morire a Gian Piero Gasperini, ma ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro e per prenderlo ci sarebbe bisogno di uno sconto o dell’inserimento di almeno una contropartita tecnica. È questa, ad esempio, la via che vorrebbe percorrere il Milan, pronto ad inserire il cartellino di Camarda in un’eventuale trattativa con la Viola.