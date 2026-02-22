“Scambio” in salsa francese: la Roma stravolge il reparto

I giallorossi non perderebbero tempo, pronti a soddisfare una richiesta di Gasperini: ecco come stanno le cose

Pur non essendo una priorità almeno nell’immediato, un oculato restyling del proprio pacchetto arretrato potrebbe rappresentare un autentico turning point in ottica estiva. In quest’ottica tanto dipenderà dal futuro di Ndicka.

Nel caso in cui dovesse arrivare un acquirente disposto a mettere sul piatto i 30 milioni di euro richiesti da Massara per avallare la cessione del difensore francese, i giallorossi non potrebbero non prenderne in considerazione la proposta. A quel punto, però, la Roma sarebbe chiamata a trovare subito un degno erede dell’ex Eintracht, profilo centrale per lo scacchiere di Gasperini.

Continuando a ragionare in chiave ipotetica, un nome che non è sparito dai radar dei capitolini è quello di Oumar Solet. Nel mirino anche dell’Inter che però non ha mai affondato il colpo in maniera veemente, il francese si sta rendendo protagonista di un’altra ottima stagione impreziosita anche da tre reti.

Stuzzicato all’idea del grande salto, non è escluso che il centrale bianconero chieda la cessione ai friulani nel corso di quest’estate. Come evidenziato da calciomercato.it, la Roma potrebbe seriamente ritornare alla carica qualora riuscisse a strappare il pass per la Champions o se dovesse perfezionare la cessione di Ndicka. Seguiranno sviluppi decisivi in un senso o nell’altro.