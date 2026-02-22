Serie A, DIRETTA Roma-Cremonese: la cronaca LIVE

Asromalive.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale

Un’occasione da non perdere si è presentata alla porta della Roma. Grazie alla sconfitta della Juventus contro il Como, in caso di successo questa sera contro la Cremonese, la squadra giallorossa si porterebbe a più quattro in classifica ad una settimana dallo scontro diretto contro i bianconeri.

Una sfida, dunque, da prendere sul serio e da non sottovalutare per continuare ad avere il vento in poppa nella corsa Champions League. Senza Paulo Dybala e Matias Soulé, Gian Piero Gasperini avrà ancora una volta l’attacco decimato, ma può esultare per i recuperi di Hermoso, Koné e Wesley.

In casa grigiorossa, Davide Nicola ha perso Baschirotto e Floriani Mussolini, ma è stato regolarmente convocato Pezzella sulla fascia sinistra. In programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico, la sfida verrà seguita in tempo reale da Asromalive.it.

Formazioni ufficiali Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi