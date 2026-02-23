La Roma chiude il cerchio: trenta milioni dalla Francia e Juve KO

I giallorossi si inseriscono con prepotenza nella corsa al giocatore completando il cerchio: Comolli è già stato avvisato

Non sono poche le tracce che la Roma potrebbe provare a battere nei prossimi mesi. Del resto le ultime settimane, con gli annessi movimenti sul mercato di riparazione, hanno già seminato qualche indizio. A tal proposito, giudicata assolutamente prioritaria, la ricerca di un nuovo esterno rappresenterà un autentico turning point.

Dopo aver effettuato dei sondaggi esplorativi sia per Fortini che per Bernasconi, i capitolini hanno deciso di non affondare il colpo con decisione viste le pretese di Fiorentina e Atalanta. Il mosaico, però, è destinato ad allargarsi con il passare del tempo coinvolgendo anche un profilo dalla Ligue 1 per un esterno offensivo.

Secondo quanto riferito da L’Équipe, infatti, anche la Roma si sarebbe aggiunta nella lista delle pretendenti a Diego Moreira, dello Strasburgo sul quale sta facendo un ottimo lavoro Gary O’Neil.

Valutato circa 30 milioni di euro, il belga con cittadinanza portoghese ha già calamitato l’interesse di diversi top club, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto nella prossima stagione. Oltre alla Roma, infatti, anche Napoli e Milan monitorano con interesse l’evolversi della situazione.

“Freccia” moderna in grado di dare con costanza il suo contributo dalla cintola in su, Moreira era finito nei radar della Juventus nella scorsa estate con i bianconeri che però sono stati costretti a tirare i remi in barca viste le pretese del club transalpino. La partita, insomma, sarà più aperta che mai.