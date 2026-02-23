Monchi torna in Serie A: ecco il nuovo club

L’ex direttore sportivo della Roma può ripartire dall’Italia dopo l’addio all’Aston Villa

Steven Nzonzi, Javier Pastore, Patrik Schick. Basterebbero soltanto questi tre nomi per giudicare negativamente l’operato di Monchi alla Roma, ma anche la terribile notte di Budapest e il trasferimento flop di Bailey della scorsa estate non hanno certo contribuito ad addolcire il ricordo del dirigente spagnolo tra i tifosi giallorossi.

A distanza di sette anni dal suo addio alla squadra romanista, l’ex Ds del Siviglia potrebbe tornare a lavorare in Serie A. Dopo aver lasciato l’Aston Villa prima del calciomercato di gennaio, Ramon Rodriguez Verdejo è libero di firmare per un’altra squadra e gli ultimi rumors portano anche all’Italia.

Secondo Paolo Bargiggia, infatti, in vista della prossima stagione il Napoli avrebbe già deciso di separarsi sia da Antonio Conte, sia da Giovanni Manna e nella lista dei potenziali sostituti dell’attuale direttore sportivo ci sarebbe anche il nome di Monchi, già contattato, insieme a quello di D’Amico dell’Atalanta.