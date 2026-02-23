Real Madrid su El Aynaoui? Come stanno davvero le cose

Tornano le voci sull’interessamento dei Blancos per il centrocampista marocchino

Protagonista di una buona Coppa d’Africa con il Marocco, Neil El Aynaoui con la maglia della Roma non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore. Spesso relegato in panchina anche durante l’assenza di Manu Koné, ieri l’ex Lens ha spostato gli equilibri nella sfida contro la Cremonese, consentendo a Bryan Cristante di alzare il proprio raggio d’azione.

Nonostante non sia ancora veramente esploso in giallorosso, il 24enne viene stimato da molti tifosi giallorossi soprattutto per quanto fatto vedere in Nazionale, ma anche in sede di calciomercato il suo nome resta uno dei più chiacchierati.

Nelle ultime ore, Matteo De Santis a Manà Manà Sport ha parlato ancora una volta dell’interesse del Real Madrid, specificando che il nome del marocchino è inserito in una lista di 5 potenziali obiettivi di mercato e nulla di più.

A quanto ne sappiamo, il Real, come la maggior parte delle squadre europee, nel corso dell’ultima edizione della Coppa d’Africa ha inviato i propri osservatori a seguire la competizione e gli stessi hanno preso appunti anche sul numero 8 romanista, ma ad oggi non ci sono stati assolutamente contatti ufficiali tra club o proposte al procuratore del ragazzo.

Che i Blancos siano a caccia di rinforzi a centrocampo per la prossima estate è innegabile, ma in cima alla lista figurano nomi del calibro di Rodri, Szoboszlai e Enzo Fernandez, solo per citarne alcuni.