Stop e allarme Juve: ribaltone prima della Roma

A pochi giorni dalla sfida dello Stadio Olimpico, sale l’ansia in casa bianconera

Tra campo e mercato, la partita tra Roma e Juventus si è già accesa nei giorni scorsi ed è destinata ad infiammarsi ancora di più durante la settimana che porta al big match dello Stadio Olimpico (domenica primo marzo alle 20.45).

Una sfida che i giallorossi possono affrontare con quattro punti di vantaggio, grazie alla vittoria contro la Cremonese e alla sconfitta dei bianconeri contro il Como. Ancora priva di vittorie negli scontro diretti, la squadra di Gian Piero Gasperini spera di sfatare il tabù per dare una spallata importante nella corsa Champions League.

Da domani, a Trigoria verranno valutate le condizioni di Dybala, Hermoso e Soulé, mentre a Torino va monitorata la situazione di Bremer. Ma la sfida è, come detto, destinata ad accendersi anche sul calciomercato.

Non è un mistero che la Juve sia sulle tracce di Celik, mentre la Roma sta provando a scippare ai bianconeri Senesi. Per quanto riguarda l’esterno turco, tuttavia, i bianconeri dovranno guardarsi da una solida concorrenza. Nonostante le voci su un preaccordo tra la Vecchia Signora e gli agenti dell’ex Lille, in Inghilterra il Mirror sostiene che Manchester City e, soprattutto, Liverpool stanno ancora trattando il giocatore.