Accordo chiuso con la Juve: firma dopo la Roma

Telenovela finita e intesa raggiunta con i bianconeri fino al 30 giugno del 2030

Siamo entrati nella settimana che porta a una delle sfide storicamente più sentite dai tifosi giallorossi: Roma-Juventus. Un vero e proprio scontro diretto per la Champions League, che i giallorossi affronteranno con 4 punti di vantaggio in classifica sui bianconeri.

Un margine importante che, tuttavia, non esclude la necessità di vincere finalmente un big match, sia per compiere un altro passo importante verso l’Europa dei grandi, sia per portarsi almeno in pareggio negli scontri diretti contro i bianconeri.

Ad accendere ulteriormente la sfida, nei giorni scorsi ci hanno pensato le indiscrezioni relative ad un accordo raggiunto tra Zeki Celik, in scadenza di contratto, e la Vecchia Signora in vista della prossima stagione. Voci che hanno provocato le smentite ufficiali da parte dell’agente del calciatore.

A proposito di calciatori in scadenza, secondo La Gazzetta dello Sport Damien Comolli negli ultimi giorni ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Weston McKennie. Accostato anche alla Roma, lo statunitense dovrebbe firmare il nuovo contratto fino al 2030 proprio dopo la sfida dello Stadio Olimpico tra bianconeri e giallorossi.