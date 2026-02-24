Accordo con l’Inter e bye bye Roma: 25 milioni di euro

Le ultime indiscrezioni di mercato infiammano l’asse tra Milano e la Capitale

Impegnata questa sera nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo, l’Inter proverà a ribaltare il 3-1 dell’andata per accedere agli ottavi di finale. Senza il capitano Lautaro Martinez e il metronomo Hakan Calhanoglu, Cristian Chivu può comunque contare su seconde linee che tali non sono.

Al di là degli aspetti di campo, anche la partita di andata in Norvegia ha messo in mostra alcune piccole lacune che la dirigenza nerazzurra ha in programma di risolvere già dalla prossima estate.

Piero Ausilio e Beppe Marotta si sono concentrati in particolare sul ruolo di portiere, visto che Yann Sommer è in scadenza e Martinez non convince del tutto lo staff tecnico. I dirigenti hanno già individuato il sostituto ideale e le informazioni in nostro possesso confermano una trattativa molto avanzata con un obiettivo accostato alla Roma in queste ore.

Stiamo parlando di Guglielmo Vicario. Il portiere italiano ha già da tempo dato il via libera al suo ritorno in Serie A e le trattative con il Tottenham stanno andando avanti sulla base di circa 25 milioni di euro. Secondo Matteo De Santis de La Stampa, anche i giallorossi hanno effettuato sondaggi per l’ex Empoli per non farsi cogliere impreparati nel caso in cui dovessero arrivare offerte da 60-65 milioni di euro per Svilar. In pole assoluta, c’è tuttavia la squadra lombarda, che ha superato anche la Juve.