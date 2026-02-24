Contratto già scritto: ecco il primo colpo della Roma

Il club giallorosso si è portata avanti con il lavoro e ha rotto gli indugi per l’estate

Dopo aver navigato nella tormenta durante il mercato di gennaio, la Roma non ha smarrito la rotta in campionato, portandosi al terzo posto in classifica (insieme al Napoli) e distanziando la Juventus di quattro punti.

Per non ripetere gli errori del passato, dirigenza e proprietà vogliono muoversi in anticipo per aiutare Gian Piero Gasperini a poter contare su quello zoccolo duro da 15-16 giocatori invocato a più riprese anche da Claudio Ranieri.

Con quattro giocatori in scadenza (Celik, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini), diversi giocatori in prestito e molti esuberi da piazzare, in casa giallorossa si respira aria di rivoluzione anche la prossima estate.

Tra i calciatori in prestito, Evan Ferguson è già sicuro di andare via, mentre Donyell Malen verrà sicuramente riscattato. Secondo Nicolò Schira, l’olandese non è l’unico calciatore che ha già convinto Gasperini e il club.

Secondo il giornalista, infatti, l’allenatore giallorosso è rimasto favorevolmente impressionato dalle qualità e dall’attitudine di Lorenzo Venturino e la Roma starebbe già pianificando di attivare la clausola da 7.5 milioni per il riscatto del calciatore. Il suo agente ha già raggiunto un accordo personale fino al 2030 nel momento in cui il calciatore è stato tesserato in prestito a gennaio. Contratto già scritto, dunque, per il classe 2006.