Infortunio ufficiale: salta la coppa e la Roma

Tegola pesante per l’avversaria dei giallorossi in campionato: ecco i tempi di recupero

Né partitella, né allenamento in gruppo. Anche nella giornata di ieri a Trigoria, Paulo Dybala e Matias Soulé hanno svolto lavoro individuale lasciando ancora grandi dubbi in merito all’eventuale recupero per Roma-Juventus di domenica primo marzo (ore 20.45).

I due argentini, al pari di Hermoso e Ferguson, non si sono aggregati al gruppo, a differenza di Stephan El Shaarawy, che ha svolto parte della seduta insieme ai compagni. L’allarme delle assenze, però, non risuona alto solo in casa giallorossa.

Nelle prossime settimane, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini dovrà affrontare due scontri diretti per la Champions, contro i bianconeri e contro il Como. Proprio nella partita contro la Vecchia Signora, Cesc Fabregas è stato costretto a sostituire uno dei suoi talenti per infortunio.

Stiamo parlando di Martin Baturina, che ha riportato una distrazione del legamento della caviglia sinistra, con tempi di recupero stimabili tra le due e le tre settimane. Tra 18 giorni, i lariani ospiteranno la Roma in riva al Lago e la presenza del fantasista croato è in forte dubbio, anche per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.