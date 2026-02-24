Non solo Inter, un’altra big piomba su Koné della Roma

Il centrocampista giallorosso ha molto mercato e il suo prezzo è in ascesa

Tornato in campo dopo circa un mese, Manu Koné contro la Cremonese ha disputato una gara ordinata, senza rubare l’occhio. Contro i grigiorossi, il centrocampista francese ha fatto il rodaggio in vista della fondamentale sfida contro la Juventus di domenica prossima.

Uno scontro diretto che la Roma affronterà con 4 punti di vantaggio in classifica e che rappresenta una delle ultime occasioni stagionali per sfatare la maledizione dei big match. La sfida nella sfida è rappresentata anche dal duello tra connazionali in mediana, con il 17 giallorosso che dovrà vedersela con Thuram.

Il nome di Koné resta anche uno dei più chiacchierati in chiave calciomercato. La scorsa estate, l’Inter fece un tentativo in extremis per strapparlo ai giallorossi, ma non si avvicinò nemmeno lontanamente alla valutazione da 50 milioni fatta dai giallorossi.

Il club nerazzurro resta un grande estimatore del calciatore, ma secondo calciomercato.it una delle squadre maggiormente interessate al mediano è il Chelsea. I londinesi stanno monitorando il calciatore da tempo e sono pronti a mettere sul piatto una cifra considerevole nel momento in cui dovessero aprire una trattativa ufficiale.