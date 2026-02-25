Firma saltata e scippo al Milan: Celik lo manda alla Roma

Gli ultimi movimenti di calciomercato infiammano la sfida tra giallorossi e rossoneri

“Sta mano po’ esse fero e po’ esse piuma”, recitava Mario Brega in una famosa scena del film di Carlo Verdone “Bianco, Rosso e Verdone”. Traslitterando questa frase nel mondo del calciomercato, la massima rispecchia alla perfezione il magmatico mondo dei parametro zero.

Se da una parte i contratti in scadenza rappresentano una manna per la maggior parte dei club italiani, dall’altra nascondono anche il sapore amaro della beffa quando coinvolgono propri tesserati pronti ad accasarsi in una rivale storica.

Ne sa qualcosa anche la Roma, che domenica sera affronterà la Juventus con la sensazione forte che a partire dalla prossima stagione Zeki Celik possa giocare questa partita a maglie invertite. Ma nel calcio, come nella vita del resto, a volte si è incudine e volte martello.

Proprio grazie all’esterno turco, infatti, la squadra giallorossa potrebbe ingaggiare un profilo molto interessante gratis, bruciando anche la concorrenza del Milan. Assistito dalla stessa agenzia di Celik, Ozan Kabak è un obiettivo concreto della Roma.

78 presenze con l’Hoffenheim

12 gol e 5 assist dal 2022/23 a oggi

contratto in scadenza il 30/06/2026

Letteralmente rinato con la maglia dell’Hoffenheim, il centrale 25enne secondo fusballdaten.de non ha intenzione di rinnovare il contratto e, oltre che a rossoneri e giallorossi, piace anche in Premier League, a Everton e West Ham. Le richieste economiche per l’ingaggio dovrebbero attestarsi attorno ai 3 milioni di euro.