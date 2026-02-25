Lesione ufficiale e intervento chirurgico: salta la Roma

Infortunio grave nel corso dell’ultimo allenamento, niente big match contro i giallorossi

“Se Atene piagne, Sparta non ride”. Ci scuserà Vincenzo Monti se scomodiamo una sua celebre massima e la Guerra del Peloponneso, ma non abbiamo trovato locuzione migliore per descrivere l’emergenza infortuni che sta martoriando la Serie A in questa stagione.

In Napoli-Roma, ad esempio, la lista degli indisponibili era quasi più lunga di quella dei convocati, ma partenopei e capitolini non sono certamente gli unici ad essere stati decimati da infortuni muscolari e traumatici.

In vista del delicato scontro diretto contro la Juventus, Gian Piero Gasperini ritroverà Stephan El Shaarawy, ma spera di recuperare almeno uno tra Paulo Dybala e Matias Soulé. Quello contro i bianconeri, non sarà l’unico scontro diretto che affronteranno i giallorossi a marzo.

Dopo aver perso Baturina (in dubbio per la sfida contro la Roma del 15 marzo), Cesc Fabregas ha ricevuto pessime notizie dall’allenamento di oggi e sarà costretto a fare a meno di Addai per molto tempo.

“La società Como 1907 comunica che, nel corso della seduta di allenamento odierna, il calciatore Jayden Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico”.