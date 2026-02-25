Né Boca, né Roma: Dybala ha scelto il prossimo club

Novità importante sul futuro dell’attaccante argentino, in scadenza con il club giallorosso

Ancora ai box a causa dell’infiammazione al ginocchio che lo tormenta dalla forte contusione rimediata contro il Milan, Paulo Dybala anche durante la seduta di ieri ha svolto lavoro individuale e il suo recupero per la sfida da ex contro la Juventus è in forte dubbio.

Tra campo e futuro, queste sono settimane molto complicate per la Joya. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il 32enne argentino non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per il rinnovo di un contratto davvero troppo pesante per il bilancio della Roma.

Complici i continui guai fisici, nonostante la grande stima di Gian Piero Gasperini ad oggi l’ipotesi di una permanenza nella Capitale appare assai remota, anche in caso di una sostanziosa riduzione dell’attuale ingaggio. Sullo sfondo c’è il grande corteggiamento del Boca Juniors, con un ritorno in Argentina fortemente voluto anche da Oriana Sabatini e dal resto della famiglia.

Secondo La Repubblica, infatti, l’offerta degli Xeneizes non supera i 2 milioni di euro a stagione e la priorità dell’ex Juventus e Palermo sarebbe quella di trovare un club in Europa. Nei mesi scorsi si è parlato di un interessamento di Benfica, Monaco e di alcune squadre turche.