Vendetta Roma: niente rinnovo e Juve al tappeto

Il club giallorosso infiamma la sfida dello Stadio Olimpico in programma domenica

In programma domenica primo marzo alle 20.45, Roma-Juventus mette in palio punti fondamentali nella corsa alla qualificazione in Champions League. Come nella gara d’andata, la partita è stata affidata a Simone Sozza, ma la speranza dei tifosi giallorossi è che l’esito finale sia diverso.

Da sempre caratterizzata da una grande rivalità in campo, la sfida tra bianconeri e giallorossi si è già accesa in ottica calciomercato e non solo per quanto riguarda il futuro di Zeki Celik, in scadenza con i giallorossi il prossimo 30 giugno.

E proprio il database dei parametro zero rappresenterà il terreno di battaglia più cruento tra i due club. Alle prese con i paletti del fair play finanziario, infatti, capitolini e torinesi monitorano con estremo interesse i calciatori in scadenza a giugno 2026, entrando inevitabilmente in rotta di collisione su alcuni obiettivi.

Uno di questi è Remo Freuler, che non ha ancora raggiunto l’accordo con il Bologna per rinnovare il contratto. Seguito con attenzione dalla Juve, il centrocampista 33enne piace molto a Gian Piero Gasperini, che lo ha già allenato all’Atalanta. Secondo calciomercato.it, la Roma al momento sarebbe la squadra italiana più concretamente interessata allo svizzero.