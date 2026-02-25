Verso Roma-Juve: il report su Dybala, Hermoso e Soulé da Trigoria

di

Le ultime dopo l’allenamento mattutino svolto dai giallorossi

Mancano sempre meno giorni alla partitissima di domenica sera tra Roma Juventus. Dopo l’amichevole di ieri contro il Montesacro, la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria.

Dybala consola Soulé
Verso Roma-Juve: il report su Dybala, Hermoso e Soulé da Trigoria (Ansa Foto) – asromalive.it

Ancora una volta, Gian Piero Gasperini ha potuto contare almeno per una parte della seduta su Stephan El Shaarawy, che si è allenato parzialmente in gruppo. Questa è, tuttavia, l’unica buona notizia ricavata dall’allenatore giallorosso.

Anche oggi, infatti, si sono allenati a parte Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Evan Ferguson, Mario Hermoso e Matias Soulé. Scatta, dunque, la corsa contro il tempo in casa giallorossa per i due calciatori argentini, con Gasp che spera di poter recuperare almeno il numero 18 giallorosso.

Gestione cookie