Verso Roma-Juve: il report su Dybala, Hermoso e Soulé da Trigoria

Le ultime dopo l’allenamento mattutino svolto dai giallorossi

Mancano sempre meno giorni alla partitissima di domenica sera tra Roma e Juventus. Dopo l’amichevole di ieri contro il Montesacro, la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria.

Ancora una volta, Gian Piero Gasperini ha potuto contare almeno per una parte della seduta su Stephan El Shaarawy, che si è allenato parzialmente in gruppo. Questa è, tuttavia, l’unica buona notizia ricavata dall’allenatore giallorosso.

Anche oggi, infatti, si sono allenati a parte Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Evan Ferguson, Mario Hermoso e Matias Soulé. Scatta, dunque, la corsa contro il tempo in casa giallorossa per i due calciatori argentini, con Gasp che spera di poter recuperare almeno il numero 18 giallorosso.