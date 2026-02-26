Juve fregata sul più bello: la Roma se la ride

Le ultime indiscrezioni di mercato dipingono un nuovo scenario prima del big match

Mancano solamente tre giorni al fischio d’inizio di Roma-Juventus, scontro diretto nella corsa alla Champions League. Reduci dalle fatiche europee, i bianconeri sono obbligati a vincere per non veder aumentare lo svantaggio di quattro punti in classifica.

Oltre agli aspetti di campo, a tenere banco in queste ore sono anche le dinamiche di calciomercato che porteranno le due dirigenze in rotta di collisione, su più di un fronte, soprattutto per quanto riguarda i calciatori in scadenza di contratto.

Nonostante nei giorni scorsi il suo agente abbia smentito le voci su un accordo già raggiunto, non è un mistero che la Juve sia molto interessata a Zeki Celik. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il turco ha rifiutato l’ultima proposta da circa 2.8 milioni per il rinnovo.

La richiesta dell’ex Lille si avvicina ai 4 milioni e la Roma non ha intenzione di avvicinarsi a quelle cifre. Secondo Team Talk, tuttavia, i bianconeri dovranno faticare per arrivare alla fumata bianca, visto che il Liverpool resta uno dei club maggiormente interessati all’esterno turco.